Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki güvenlik durumu ve çatışmaların sona erdirilmesi için diplomatik çabaları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda, bölgedeki mevcut güvenlik ortamını, çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabaları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi, çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabalar üzerinde duruldu.

