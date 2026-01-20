Haberler

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki son gelişmeleri ve ABD'nin Barış Kurulu girişimini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
