Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki son gelişmeleri ve ABD'nin Barış Kurulu girişimini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel