Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Doha'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel