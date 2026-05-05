Bakan Fidan, Hollandalı Mevkidaşı Berendsen ile Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ve NATO Zirvesi'nin hazırlıkları konuşuldu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Hollandalı mevkidaşı Berendsen bugün (5 Mayıs) bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ikili ilişkiler ile Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
Kaynak: ANKA