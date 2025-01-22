Trump yönetimiyle ilk temas! Bakan Fidan'dan ABD'li yeni mevkidaşına telefon

ABD'de yönetim değişikliğinin ardından Washington ile Ankara arasında ilk üst düzey temas Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında gerçekleşti.

BAŞARILAR DİLEDİ

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, Rubio'ya yeni görevinde başarılar diledi.

İŞBİRLİĞİNDE KARARLILIK

Görüşmede Bakan Fidan ve Bakan Rubio, Türkiye ve ABD'nin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılıklarını vurguladılar. Bölgesel konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine değindiler.