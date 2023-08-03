Hak-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Hak-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi beraberindeki heyet ile İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Çivi, federasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi ve İHA'ya tarafsız ve objektif habercilik anlayışından dolayı teşekkür etti.

Hak-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi beraberindeki heyet ile İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Beraberinde Hak Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, Yerel Haksen Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Güven ve Büro Hak-Sen Erzurum İl Başkan vekili Salih Erentürk ile İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i ziyaret eden Hak-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi, federasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bölge illerinde de bir takım ziyaret ve temaslarda bulunacak olan Genel Başkan Çivi, İHA'ya tarafsız ve objektif habercilik anlayışından dolayı teşekkür etti. - ERZURUM