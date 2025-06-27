HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş Sendikası MHP Van İl Başkanını Ziyaret Etti

HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş Sendikası MHP Van İl Başkanını Ziyaret Etti
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HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz ve Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şube Başkanı Gökhan Öznur, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret ederek toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dair istişarelerde bulundular.

HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz ile Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şube Başkanı Gökhan Öznur, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz, misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı Güngöralp'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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