HAK-İŞ'ten Küresel Sumud Filosu'ndaki sivil aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de aralarında bulunduğu sivil aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Konfederasyon Genel Merkezinde basın açıklaması yapan Sert, İsrail'in, sivil gemilere saldırısının, açık bir hukuk ihlali, insan haklarına yönelik ağır bir saldırı ve uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık faaliyeti olduğunu belirtti.

Netanyahu yönetiminin, Gazze'de kadınları, çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarıyla insanlık vicdanında çoktan mahkum olduğunu dile getiren Sert, "Bugün ise insani yardım misyonlarını engelleyerek, barbarlığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin ve çok sayıda vicdan gönüllüsünün hukuksuz şekilde alıkonulması kabul edilemez." dedi.

Sert, insanlık adına yola çıkanların silah zoruyla durdurulması, iletişimlerinin kesilmesi ve esir alınmalarının çok açık insan hakları ihlali olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin başta olmak üzere sivil aktivistler derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmalıdır. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in emek, vicdan ve adalet mücadelesini temsil ederek Gazze yoluna çıkmıştır. Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bu duruş yalnızca sendikal bir sorumluluk değil, insanlık onurunu savunan tarihi bir vicdan yürüyüşüdür."

"Bu korsanlık girişimine karşı sessiz kalmayın"

Sert, Gazze'de açlık, abluka ve bombardıman altında yaşam mücadelesi veren insanların yardım çığlığına kulak tıkayan İsrail'in yardım koridorlarını kapatarak, insani yardımları engelleyerek ve yardım filolarına saldırarak insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

Dünyanın hakim güçlerinin Gazze'de yaşanan katliamları görmezden geldiğine işaret eden Sert, şunları kaydetti:

"Buradan uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere üyesi olduğumuz ITUC, ETUC, ILO ve ATUC gibi küresel sendikal harekete ve tüm vicdan sahibi insanlara çağrıda bulunuyoruz. Bu korsanlık girişimine karşı sessiz kalmayın. Siyonist işgalci İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına karşı açık ve net tavır alın. İnsani yardım taşıyan sivil girişimlere yönelik saldırıların durdurulması için harekete geçin. Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin olmak üzere alıkonulan tüm vicdan gönüllülerinin derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmasını sağlayın."

Sert, yarın saat 15.00'te İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, perşembe günü saat 15.00'te ise ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenleyeceklerini bildirdi.