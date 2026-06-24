HAK-İŞ Konfederasyonu Gençlik Komitesince "9. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki törende, toplumsal farkındalık oluşturan çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Konfederasyonun Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, burada yaptığı konuşmada, gençlerin iyi bir meslek sahibi olmaya, kendisi ve ailesi için iyi bir gelecek inşa etmeye, milleti ve devleti için iyi ve sorumluluk sahibi bir insan olmak için emek verdiğini söyledi.

Çalışmanın bu yılki üniversite ayağını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin oluşturduğunu aktaran Sert, "Araştıran, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olarak çalışma hayatında daha aktif rol almanız gerekiyor. Siz, çalışma hayatı ve endüstriyel ilişkiler konusundaki farkındalığınızı buralara taşıdınız. Biz de her zaman yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir proje fikirlerinizi destekleyelim." dedi.

Sert, yarışmaya 37 il ve 53 üniversiteden 100 projenin başvurduğunu belirterek, bu sene yarışmanın duyurusunun, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapıldığı için üniversite gençliği açısından projenin görünürlüğünün arttığını dile getirdi.

Yarışmaya katkı sunanlara teşekkür eden Sert, gençlerin, Türkiye'nin umudu olduğunu vurguladı.

"Gençliğimizi korumamız, kendi ailemize sahip çıkmamız gerekir"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Tutar da gençlerin karşılaşabileceği sorunlar ve istekleri için kurumların beraber çalışılması gerektiğini belirtti.

Projenin anahtar kavramlarının "yeni nesil emek" ve "aile" olduğunu aktaran Tutar, küreselleşen dünyada yeni fikirlerin üretiminin önemine işaret etti.

Tutar, gelecekte öngörülebilir tehlikelere karşı gençliği korumanın, aileye sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

HAK-İŞ Gençlik Komitesi Başkanı Nesibe Koyuncu ise "Biz inanıyoruz ki fikri güçlü, vicdanı güçlü ve sorumluluk sahibi bir gençlik sadece çalışma hayatının değil, ülkemizin de en büyük güvencesidir. HAK-İŞ Gençlik Komitesi olarak Genel Başkanımızın öncülüğünde çalışmalarımıza bu minvalde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında ayrıca "Filistin'de Genç Olmak" konulu söyleşi de gerçekleştirildi.