Hak-İş: "Venezuela'ya Yönelik Müdahaleyi Kınıyoruz"

(ANKARA) - HAK-İŞ Konfederasyonu, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak; Venezuela'ya yönelik, uluslararası hukuku hiçe sayan, dünya ve bölge barışını tehdit eden, halkın iradesini yok sayan bu müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukukun temel ilkeleri olan devletlerin egemen eşitliği ve halkların kendi geleceklerini tayin etme hakkı asla göz ardı edilemez. Kalıcı barış ve istikrar; güç, baskı ve dayatma ile değil, hukuk, diyalog ve adalet temelinde sağlanabilir.

Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insanlık dramlarına sessiz kalan ABD'nin, Venezuela'ya yönelik bu tutumu; uluslararası hukuka yaklaşımındaki çifte standardı açıkça ortaya koymaktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, emperyalist müdahalelere karşı durduğumuzu, haksızlığa uğrayan halkların, mağdurun ve mazlumun yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."