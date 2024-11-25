Üye Girişi
Haberler
Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler

Ayhan Bora Kaplan'dan ortalığı karıştıracak suçlama: O isimlere iftira atmamı istediler

HAK-İŞ, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti

HAK-İŞ, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir basın açıklaması gerçekleştirerek kadına yönelik şiddeti kınadı. İstanbul'da yapılan eylemde, Gazzeli kadın ve çocuklara da dikkat çekildi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenledikleri basın açıklamasıyla kadına şiddetin önlenmesini istedi.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup üyeleri, kadına şiddeti kınayan sloganlar attı.

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, basın açıklamasında, Gazzeli kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada yapılan şiddeti kınamak için meydanlarda olduklarını söyledi.

İluk, "Siyonist İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı hakkında verilen tutuklama kararının bir an önce uygulanmasını, katliamların durdurulmasını ve terörist İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek veren ABD'nin Orta Doğu'yu, Akdeniz'i, Filistin'i terk etmesini talep ediyoruz." dedi.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde erkek emekçiler olarak kadınlara dayanışma duygularını ilettiklerini belirten İluk, "Kadınlara yönelik şiddetin, hele de erkekler tarafından uygulanan şiddetin son bulmasını istiyoruz. Emekçi kadınların iş yerlerinde yaşadıkları şiddetin her türlüsüne karşıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel
img

Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
img

Ukrayna'nın füze saldırısında Rus general ve 500 Kuzey Kore askeri öldü
img

Eleştirilere 'geri zekalılar' diyerek yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi? Yemekteyiz Menekşe kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe Hanım kaç yaşında, nereli? Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi, kimlerin borcu silinecek? Yemekteyiz Zişan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan Hanım kaç yaşında, nereli? 26 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Balık, Başak burcu yorumu! 26 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.