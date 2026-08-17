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Hizmet-İş'ten Gaziantep'te anlamlı ziyaret

Hizmet-İş'ten Gaziantep'te anlamlı ziyaret
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Hizmet-İş Sendikası genel başkan yardımcıları, Gaziantep 2 No'lu Şube Başkanı Ahmet Hoşaf'ı ziyaret ederek sendika çalışmaları ve örgütlenme faaliyetlerini ele aldı. Hoşaf, emekçinin yanında olmanın önemini vurguladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 2 No'lu Şube Başkanı Ahmet Hoşaf'ı ziyaret etti.

Zirayette, kentte yürütülen sendika çalışamaları, örgütlenme faaliyetleri ve çalışma hayatındaki gelişmeler ele alındı.

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 2 No'lu Şube Başkanı Ahmet Hoşaf, yaptığı açıklamada, ziyatetten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görevi emanet olarak gördüklerini aktaran Hoşaf, "O emanet alın teridir, ekmektir, ailedir, gelecektir. Bu nedenle bizim yerimiz yalnızca makam odaları değil, emekçinin çalıştığı sahadır. Gece vardiyasında da gündüz mesaisinde de işçi kardeşimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki emekçiye dokunmadan, derdini dinlemeden ve gönlüne girmeden gerçek sendikacılık yapılamaz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA
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