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Haiti'nin Artibonite bölgesinde çok uluslu Çete Bastırma Gücü (GSF) tarafından düzenlenen operasyonda 5 silahlı çete üyesi öldürüldü.

Gros-Morne beldesinin kuzeyindeki Carnifice kesiminde yürütülen operasyonda, silahlı çetelerin bölgedeki varlıklarını sürdürmek amacıyla mevziye dönüştürdüğü bir okul ile bir kilise geri alındı.

GSF'den yapılan yazılı açıklamada, "Beş çete üyesi öldürüldü ve silahlara el konuldu. Bu operasyon yalnızca güvenliğin sağlanmasının ötesine geçmektedir." ifadesine yer verildi.

Müdahale kapsamında kısmen ulaşıma kapanan 5 Numaralı Ulusal Kara Yolu üzerine kurulan barikat ve siperlerin kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "GSF birlikleri bu noktaları ve çevresini temizleyip güvenliği sağlayarak hayati öneme sahip bir koridordan erişimi yeniden tesis etti. Amaç, seyahat özgürlüğünü yeniden kazandırmak, kamu kurumlarına erişimi tekrar açmak ve yıllarca çetelerin kontrolü altında acı çeken topluluklarda devletin varlığını yeniden tesis etmektir." denildi.

Operasyon, "Gran Grif" adlı silahlı çetenin sorumlu tutulduğu ve Artibonite'nin başka bir bölgesinde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan bir gün sonra düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Eylül 2025'te kurulmasına onay verilen GSF, ele geçirilen mühimmatın sayısı ve türüne ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA