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Hafriyat kamyonundan yola taş düştü, otomobilin camı kırıldı

Hafriyat kamyonundan yola taş düştü, otomobilin camı kırıldı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonundan dökülen taş, arkadan gelen otomobilin ön camına isabet etti. Şans eseri yaralanan olmazken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, seyir halindeki hafriyat kamyonundan yola dökülen taşlardan biri, arkadan gelen otomobilin ön camına isabet etti. Camın kırıldığı anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Yığılca-Düzce bağlantı yolunda meydana geldi. Yığılca'dan Düzce yönüne ilerleyen hafriyat kamyonunun kasasından yola taşlar döküldü. Bu sırada kamyondan dökülen taşlardan biri, arkadan gelen Özkan G. yönetimindeki otomobilin ön camına isabet ederek, kırdı. Otomobil sürücüsünün panik yaşadığı olayda, şans eseri yaralananan olmadı. Taşın, ön cama çarpıp kırdığı anlar ise otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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