Hafriyat Kamyonu Yunus Ekibine Çarptı: Bir Polis Şehit, Bir Polis Yaralı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kaçan bir aracı kovalarken hafriyat kamyonuyla çarpışan bir yunus polisi şehit oldu, bir polis de yaralandı. Şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın (24) bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Olay, Sultanbeyli'nin Hasanpaşa mahallesinde dün meydana geldi. İddiaya göre; uyarılara rağmen durmayan bir otomobili takip eden ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli olan Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman'ın üzerinde olduğu motosiklete, kavşaktan yola giriş yapan V.G. kontrolündeki hafriyat kamyonu çarptı. Hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet ile iki polis metrelerce savruldu.

Kazada yaralanan Hüseyin Duman kaldırıldığı hastanede şehit olurken Gökmen Baykara ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Kazada şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın 24 yaşında olduğu ve yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Yapılan incelemede, polis memurlarının, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurmak istedikleri araçtakilerin kaçması sonucu kovalamaca yaşandığı, bu sırada kavşaktan çıkan V.G. idaresindeki hafriyat kamyonuyla kazaya karıştıkları anlaşıldı.

Kamyon sürücüsü V.G., şüphelilerin kaçarken kullandıkları aracın sahibi B.A. ve sürücüsü M.A.A. (17) ile araçtaki Y.G., F.E.B., O.Ö. ve H.İ.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.