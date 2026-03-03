Haberler

Harfiyat kamyonu uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı. Sürücü İbrahim Çağında olayda hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü İbrahim Çağında hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Çağında yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma yuvarlanan kamyonun içerisinde Çağında'nın cansız bedenine ulaştı. Çağında'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Alican GÜMÜŞ – Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


