Orhangazi'de hafriyat kamyonu çarptığı otomobili sürükledi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hafriyat kamyonunun çarpıp sürüklediği otomobildeki 4 kişilik aile kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Yalova- Bursa karayolu Yeniköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yalova'dan Orhangazi istikametine seyir halinde olan hafriyat kamyonu önündeki 77 ABS 278 plakalı otomobile çarptı. Hafriyat kamyonu çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobili yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra durabildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle Yalova- Bursa karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

