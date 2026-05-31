Sivas'ta otomobil şarampole devrildi; 3'ü ağır, 4 yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolunda, Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Iğdır'a giden Serkan Akgül'ün (29) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 EP 475 plakalı otomobil, takla atıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ile otomobilde bulunan Ali Akgül (28), Şaziye Akgül (25) ve Asuman Akgül (25) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü ile Asuman ve Şaziye Akgül'ün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
