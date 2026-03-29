Hafik'te Nevruz Bayramı kutlandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde Nevruz Bayramı programı düzenlendi. Belediye Başkanı Habip Görler'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinliktenevruz ateşi yakıldı, ateşin üzerinden atlanarak geleneksel kutlamalar yapıldı. Yerel sanatçıların konseriyle coloris bir atmosfer oluşturuldu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı.

Hafik Gölü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Hafik Belediye Başkanı Habip Görler, nevruzun birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak, katılımcıların bayramını kutladı.

Konuşmanın ardından kutlama alanında nevruz ateşi yakıldı. Ateşin üzerinden atlayan ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra örste demir dövdü.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, yerel ses sanatçıları konser verdi.

Programa, Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
