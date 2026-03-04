Haberler

Hafik Gölü kenarında turna ve yaban kazlarının karda yiyecek arayışı görüntülendi

Sivas'ta Hafik Gölü kenarında turna ve yaban kazlarının karda yiyecek arayışı görüntülendi.

Hafik ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçe genelinde dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası, ilçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Yağışın ardından Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen Hafik Gölü çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Gölde konaklayan ve zorlu kış şartlarında yiyecek bulmaya çalışan turna, yaban kazı ve yaban ördeklerinin beyaz örtüde yiyecek arayışı objektiflere yansıdı.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
