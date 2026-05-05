Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

AMASYA'nın Suluova ilçesinde kavşakta otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Suluova İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö yönetimindeki 60 ADR 140 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz giriş yaptığı belirtilen Y.T idaresindeki 05 FL 264 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan otomobil kavşaktaki trafik levhasına çarptı. Kazada Y.T. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

