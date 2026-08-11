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Çorlu'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorlu'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına aldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Gedik Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.A.B. (15) idaresindeki motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü Y.A.B. ile arkasında bulunan G.T. (25) ve İ.T. (2), yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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