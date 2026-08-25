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Mudurnu'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ağır yaralı

Mudurnu'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ş.B. ağır yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ş.B. ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mudurnu ilçe girişi TOKİ Konutları Kavşağı'nda meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki 14 LD 511 plakalı motosiklet, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyir halindeyken, kavşakta karşı yönden gelen B.Ş. yönetimindeki 14 ACT 462 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Ş.B. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın sürücüsünün ifadesinin alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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