Hafif ticari aracıyla husumetlisine çarpıp ağır yaraladı; o anlar kamerada

GİRESUN'da Mehmet T., (41) yolda görüp konuştuğu husumetlisi Ertan C.'ye (31) hafif ticari aracıyla çarpıp ağır yaraladı.

GİRESUN'da Mehmet T., (41) yolda görüp konuştuğu husumetlisi Ertan C.'ye (31) hafif ticari aracıyla çarpıp ağır yaraladı. Mehmet T. gözaltına alınırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Alınca köyü Batlama mevkisinde meydana geldi. Haff ticari aracıyla giden Mehmet T., yolda gördüğü husumetli olduğu Ertan C.'yi görüp durdu. Tarafların kısa süreli konuşmasının ardından aracını hareket ettiren Mehmet T., yolun ilerisinden 'U' dönüşü yaptı. Mehmet T. aracıyla, otomobilinin yanında bekleyen Ertan C.'ye çarptı. Şüpheli sürücü bölgeden uzaklaşırken, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ertan C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Ertan C., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ertan C.'nin, durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada olay, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Mehmet T.'nin aracın camından yolda bekleyen Ertan C. ile konuşup, bölgeden ayrıldığı, bir süre sonra geri dönüp Ertan C.'ye çarptıktan sonra kaçtığı, yolun ilerisinde duran 3 kişinin de koşarak uzaklaşmaya çalıştığı, çevredekilerin yaralıya yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
