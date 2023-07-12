Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, İ.B. idaresindeki hafif ticari araç, yanında seyreden motosikletli Hasan Ali D.'ye çarptı. 78 yaşındaki motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti.

Kazaya ilişkin ilişkin inceleme başlatıldı.