Adana’da park halindeki aracın altına giren çocuğu son anda kurtardı

Adana’da park halindeki aracın altına giren çocuğu son anda kurtardı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, oyun oynarken topunu almak için park halindeki hafif ticari aracın altına giren küçük çocuk, sürücünün hareket etmesiyle tehlike atlattı. Çevredeki Bahtiyar Ete, aracın hareket ettiğini fark ederek çocuğu ayaklarından tutup saniyeler içinde çekti ve olası bir faciayı önledi. Çocuk yara almadan kurtulurken, güvenlik kamerasına yansıyan anlar duygu dolu anlar yaşattı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın altına giren küçük yaştaki çocuk, son anda fark edilip, olası kazadan yara almadan kurtarıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan küçük yaştaki çocuk, kaçan topunu almak isterken park halindeki hafif ticari aracın altına girdi. Başı arka tekerleğin tam önüne denk gelen çocuğu fark etmeyen sürücü, hareket etti. O sırada çevrede bulunan Bahtiyar Ete, aracın hareket ettiğini fark edince hızlıca atlayıp çocuğu ayaklarından tutarak çekti. Saniyelerle çocuğu aracın altından çeken Ete, olası facianın da önüne geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayın ardından konuşan Bahtiyar Ete, "Orada kim olsa aynısını yapardı. Bir daha olsa hiç düşünmeden yine yaparım" dedi.

