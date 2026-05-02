Adana'da Terliğini Almak İçin Araç Altına Giren Çocuk Son Anda Kurtarıldı

Adana'da Terliğini Almak İçin Araç Altına Giren Çocuk Son Anda Kurtarıldı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, terliğini almak için park halindeki bir hafif ticari aracın altına giren küçük çocuk, çevredeki bir vatandaş tarafından son anda fark edilerek ezilmekten kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, çocuk yara almadan kurtuldu.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, terliğini almak için park halindeki hafif ticari aracın altına giren küçük yaştaki çocuk, son anda fark edilip, olası kazadan yara almadan kurtarıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan küçük yaştaki çocuk, düşen terliğini almak için park halindeki hafif ticari aracın altına girdi. Başı arka tekerleğin tam önüne denk gelen çocuğu fark etmeyen sürücü, hareket etti. O sırada çevrede bulunan Bahtiyar Ete, aracın hareket ettiğini fark edince hızlıca atlayıp çocuğu ayaklarından tutarak çekti. Saniyelerle çocuğu aracın altından çeken Ete, olası facianın da önüne geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

'BİR DAHA OLSA GENE AYNISINI YAPARDIM'

Park halindeki hafif ticari aracın altına giren çocuğu fark edip, ezilmekten son anda kurtaran Bahtiyar Ete, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Yolda ilerlerken, bir çocuğun terliğinin aracın altına kaçtığını gördüm. Çocuk terliği almak üzereyken, araç sürücüsünden biraz ileri gitmesini istedik. Ancak çocuk seslendiğimizi duymadı. Aracın altına girerek terliği almaya çalıştığı sırada araç hareket etti. O anda müdahale ederek çocuğu son anda aracın altından kurtardım. Eğer kurtarmasaydım hayatını kaybedebilirdi. Aynı durum tekrar yaşansa gene aynısını yapardım. Çocuğu tanımıyorum; kurtardıktan sonra yaşadığı şok nedeniyle hızla olay yerinden uzaklaştı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
