Malatya'da kağıt toplayan kadının el arabasına çarpan araç 3 yaşındaki çocuğu yola savurdu; o anlar kamerada

MALATYA'da hafif ticari araç, kağıt toplayan kadının kullandığı seyyar el arabasına çarptı. El arabası üzerinde oturan 3 yaşındaki çocuk yola savrulurken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Y.B.'nin kullandığı 44 AHV 291 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilemeyen kadının kağıt topladığı seyyar el arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle el arabası üzerinde oturan 3 yaşındaki çocuk, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; sürücü Y.B., bir süre sonra olay yerine gelerek polis ekiplerine teslim oldu. Sürücü ile yanında bulunan alkollü 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı