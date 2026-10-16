Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2’si ağır, 4 yaralı

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YARALILARDAN UMUT KURTARILAMADI Kazanın ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Umut Emin Kaya (14) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YARALILARDAN UMUT KURTARILAMADI

Kazanın ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Umut Emin Kaya (14) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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