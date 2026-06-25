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Karabük'te hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: 4 yaralı

Karabük'te hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, A.Y. yönetimindeki taksi ile İ.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü A.Y., hafif ticari araç sürücüsü İ.K. ile takside yolcu olarak bulunan A.B. ve E.B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Eflani-Pınarbaşı yol ayrımında meydana geldi. A.Y. idaresindeki 78 T 7507 plakalı ticari taksi ile İ.K. idaresindeki 34 ZR 8299 hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüsü ile takside yolcu olarak bulunan A.B. ile E.B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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