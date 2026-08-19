Akyazı'da korkunç kaza: 2'si ağır 7 yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 kara yolunun Ormanköy ışıklar mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücülerin isimleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan A.I. (70), S.I. (72), S.S. (15), M.U. (46), H.S. (50), Y.Y. (25) ve M.Y. (2) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı