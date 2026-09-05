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Patnos'ta kavşakta kaza: 4 yaralı

Patnos'ta kavşakta kaza: 4 yaralı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Araçlardan biri bahçeye savrulurken diğeri elektrik direğine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde hafif ticari araçla otomobil kavşakta çarpıştı, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Patnos Hayvan Borsası Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 CC 965 plakalı otomobil ile 60 AAG 943 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Otomobil yol kenarındaki bahçeye savrulurken, hafif ticari araç elektrik direğine çarptı. Kazada araçlarda bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Patnos Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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