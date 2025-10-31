Hafif Ticari Araç Eniştesine Çarptı, Kaçtı, Tutuklandı

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde C.A., kullandığı hafif ticari araç ile akaryakıt istasyonunda çalışan eniştesi Kayhan Borulday'a çarptı. Borulday yaralanırken, kaçan C.A. yakalanıp tutuklandı.

Olay, 27 Ekim'de Baskil ilçesinde meydana geldi. C.A., kullandığı hafif ticari araç ile akaryakıt istasyonunda çalışan eniştesi Kayhan Borulday'a (45) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan ve yere düşerek yaralanan Borulday, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan C.A., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.