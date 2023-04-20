Hafif ticari araç bariyerleri devrilip alt geçitteki otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİKaraman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın, metrelerce yüksekten alt geçitte seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan İlkay Kalaycı, da kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların...

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Karaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın, metrelerce yüksekten alt geçitte seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan İlkay Kalaycı, da kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.