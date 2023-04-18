Hafif ticari araç 60 metreden denize uçtu, sürücüsü son anda kurtuldu

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde 60 metreden denize düşen hafif ticari aracın sürücüsü Muharrem E., son anda araçtan çıkarak kurtuldu. Kazadan yaralı olarak kurtulan Muharrem E. "Araba denize gitti. Size de zahmet verdim. Aşağı gitsem kurtulamazdım" derken, itfaiye personeli "Sen tam yerinde düşmüşsün. Şuradan 5 metresi uçurum" diye cevap verdi.

Kaza, saat 00.00 civarında Kozlu ilçesi Değirmenağzı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Değirmenağzı-2 tüneli çıkışında Muharrem E.'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine denize doğru uçuruma düştü. Sürücü Muharrem E., denize düşmeye yaklaşık 5 metre kala araçtan fırlayarak kurtuldu. Araç ise denize uçarak battı. Sürücünün haber vermesiyle olay yerine Kozlu Belediyesi itfaiyesi, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla yola çıkarılarak ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.