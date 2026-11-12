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Hadja Lahbib, Nasır Hastanesi saldırısında hesap verebilirlik için soruşturma istedi

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AB Komisyonu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırının ardından ivedi, bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısı yaptı. Saldırıda biri çocuk, biri doktor 6 Filistinli hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırısının ardından sorumluların hesap vermesi için ivedi, bağımsız ve tarafsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Hastanelerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunduğunu ve hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Lahbib, "Siviller korunmalıdır. Hesap verebilirliğin sağlanması adına ivedi, bağımsız ve tarafsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesini bombalaması sonucu biri çocuk, biri doktor olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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