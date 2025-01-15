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Hadim'deki Tünel İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Hadim'deki Tünel İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Hadim ilçesindeki tünel inşaatında meydana gelen kazada, arızayı gidermeye çalışan bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri ve itfaiye çalışmaları yapıldı.

Konya'nın Hadim ilçesindeki tünel inşaatında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Afşar Barajı'nın suyunu Bağbaşı Barajı'na aktarmak için yapılan Hadimi Tüneli'ndeki vagonda meydana gelen arızaya müdahale eden Ramazan Gedik (39), devrilen vagonun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Gedik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anında Gedik'e yardım için giden iki işçi de sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA / Ramazan Bilgili - Güncel
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