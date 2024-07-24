Üye Girişi
Haberler

Hacılar'da turizm yatırımları devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Mahallesi'nde yapımı devam sosyal tesis ve ziyaretçi merkezi inşaatında incelemede bulundu. Özdoğan, bölgedeki tarım turizmini geliştirmek ve turizmin bilinirliğini artırmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Mahallesi'nde yapımı devam sosyal tesis ve ziyaretçi merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar'da devam eden turizm yatırımları kapsamında yılkı atlarının mekanı olarak bilinen Hürmetçi Mahallesi'nde sosyal tesis ve ziyaretçi merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Özdoğan, bölgelerinde tarım turizmini geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Amaçlarının Hürmetçi ve Karpuzsekisi bölgelerindeki tarımı geliştirmek ve turizmin bilinirliğini artırmak olduğunu aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Hürmetçi ziyaretçi merkezi ve sosyal tesisi, bölge için çok değerli bir eser olacak. Yüklenici firmamız, tesisin ağustos ayının sonuna kadar teslim edileceğini belirtti. Bu tesis, hem gelen ziyaretçilere hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Sosyal tesis, muhtarlık odası, mescit, lavabo gibi gerekli olan tüm ihtiyaçları karşılayacak. Bu konuda destekleri olan kıymetli Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyorum. YİKOB ile birlikte hareket ettik ve çok ciddi katkılar sağladık. İnşallah tez zamanda bu eseri de hizmete açarak güzel bir tesis kazandırmış olacağız. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Özdoğan'a, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Bilal Özdoğan Turizm Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title