Hacılar'da Öğrencilere Kırtasiye Seti Hediye Edildi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenim görecek öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Feyyaz Mercan İlkokulu'nu ziyaret eden Özdoğan, öğrencilere kırtasiye seti verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, belediye olarak eğitime her yıl kurumsal katkı sağladıklarını ve bu geleneği hayırseverler işbirliği içerisinde sürdürdüklerini ifade etti.

Hacılar'daki tüm çocukların sağlıklı, güvenli ve modern eğitim ortamlarda yetişmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz, eğitim ise olmazsa olmazımızdır. 2025-2026 eğitim öğretim yılına sağlık ve huzur içerisinde başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Feyyaz Mercan İlkokulumuzda tüm öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni dönemde kolaylıklar diliyor, hayırlı ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum."

Ziyarete, Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı üyeleri katıldı.