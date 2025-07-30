Hacılar'da Kilitli Parke Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Hacılar Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen kilitli parke yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yediağaç Mahallesi Ataman ve Gizir Sokak'ta yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarla mahalle sakinlerine konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yürütülen hizmetlerle ulaşım konforunun artacağını ve ilçede bulunan mahallerinin modern hale geleceğini ifade etti.

Çalışmaların estetik görünüm kadar teknik kalite açısında da titizlikle yürütüldüğünü anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Yediağaç Mahallesindeyiz. Ataman Sokak'ta kilitli parke çalışmamız devam ediyor. Görüldüğü üzere yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alanda uygulama yapıyoruz. Cami Sokak, Yeşil Sokak ve Gizir Sokak'ı da kapsayan bu alanda, imar yollarının açılmasıyla ulaşıma konfor getiren bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu bölgede birleşen sokakların tamamında hem yaz hem de kış mevsiminde daha rahat bir ulaşım sağlamak için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor."