Kar Yağışı Sonrası Renkli Evler Dronla Görüntülendi
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yeni yılın ilk gününde gerçekleşen kar yağışı, yüzlerce renkli evin çatısını beyaz örtüyle kapladı. Dronla çekilen görüntüler, ilçenin güzel manzarasını gözler önüne serdi.
KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kar yağışı sonrası çatıları beyaz örtüyle kaplanan yüzlerce renkli ev, dronla havadan görüntülendi.
Kentte yeni yılın ilk günü etkili olan kar yağışı, bir gün boyunca devam etti. Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, kent merkezi ve Hacılar ilçesindeki yüzlerce renkli evin çatısı beyaz örtüyle kaplandı. Kırmızı, mavi, kahverengi, sarı, pembe, mor ve yeşil gibi birçok renkteki yapılar, karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Karla kaplanan ilçedeki renkli yapılar, havadan dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel