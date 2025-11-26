Haberler

Hacılar'da Fidan Dikimi Etkinliği

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, öğrencilerle birlikte Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Özdoğan, daha yeşil bir Hacılar için çalışmaların sürdüğünü belirtti ve gençlerin çevre bilincinin önemine vurgu yaptı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler, Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu'nun bahçesinde fidan dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle sohbet eden Özdoğan, daha sonra okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, daha yeşil bir Hacılar için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle, çocuklarımızla ilkokul, ortaokul ve anaokulu öğrencilerimizle okul bahçemizde fidan diktik. 11 Kasım'da şehir dışında olmamız nedeniyle gerçekleştiremediğimiz programı bugün öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi her yaş grubundan gençlerimiz bu işin farkındalar. İnşallah bu dikilen fidanlar onların geleceğiyle büyüyecek. Daha güzel, daha yeşil bir vatan için biz de Milli Ağaçlandırma Günü'ne var gücümüzle destek oluyor, olmaya da devam edeceğiz."

