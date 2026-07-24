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Hacılar'da altyapı çalışmaları masaya yatırıldı

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KASKİ ekibiyle bir araya gelerek şubattan bu yana süren içme suyu hattı yenileme projesini değerlendirdi. 15 km'lik altyapı yenilenirken çalışmalar sona yaklaştı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan, genel müdür yardımcıları ve teknik ekip ile ilçedeki altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Özdoğan, KASKİ ekibiyle bir araya gelerek, şubat ayında başlayan içme suyu hattı yenileme projesinin son durumunu ele aldı.

Özdoğan, artan nüfus ve yeni yerleşim alanları nedeniyle altyapı yatırımlarının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta yürütülen projeyle 15 kilometrelik içme suyu altyapısının yenilendiğini ve çalışmalarda sona yaklaştıklarını aktaran Özdoğan, projede emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve KASKİ yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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