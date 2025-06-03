Hacılar Belediyesinin Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Hacılar Belediyesinin Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, haziran ayı olağan meclis toplantısında ilçedeki kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı projeleri hakkında bilgi verdi. Yaz sezonuyla birlikte projelerin yoğunlaştığını vurgulayan Özdoğan, yeni parke ve asfalt çalışmalarının ihalesinin tamamlandığını ve Kurban Bayramı hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Hacılar Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, toplantıda ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı projelerinin sahada yoğun şekilde sürdüğünü belirten Özdoğan, Aşağı Mahalle ve Orta Mahalle'deki dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Özdoğan, ilçede yapılacak yeni parke ve asfalt çalışmalarının ihale sürecinin tamamlandığını, bayram sonrasında uygulama aşamasına geçileceğini ifade etti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yapılan hazırlıklar hakkında da bilgi veren Özdoğan, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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