Haberler

Hacılar Belediyesi, ramazan ayında her gün 200 vatandaşa iftarlık dağıtıyor

Hacılar Belediyesi, ramazan ayında her gün 200 vatandaşa iftarlık dağıtıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hacılar Belediyesi, ramazan ayında her gün 200 ihtiyaç sahibi vatandaşa iftarlık ulaştırarak sosyal destek faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, paylaşma ve dayanışma vurgusu yaptı.

Hacılar Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi 200 vatandaşa her gün iftarlık ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yazılı açıklamasında, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurguladı.

Belediye olarak sosyal destek faaliyetlerini planlı ve sistemli bir şekilde yürüttüklerini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"İki ayrı araçla 12 mahallemizde büyüklerimize ulaşıyoruz. Ramazan ayında her gün 200 vatandaşımıza iftarlık ikramında bulunuyoruz. 200 haneye düzenli destek sağlıyoruz. Yemekleri ihtiyaç sahiplerimize ve desteklenmesi gereken büyüklerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Huzur ve sağlık içinde bayrama ulaşmayı nasip etsin."

Özdoğan, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, belediyenin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen desteklerin, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste