Hacılar Belediyesi, ramazan ayında her gün 200 vatandaşa iftarlık dağıtıyor

Hacılar Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi 200 vatandaşa her gün iftarlık ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yazılı açıklamasında, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurguladı.

Belediye olarak sosyal destek faaliyetlerini planlı ve sistemli bir şekilde yürüttüklerini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"İki ayrı araçla 12 mahallemizde büyüklerimize ulaşıyoruz. Ramazan ayında her gün 200 vatandaşımıza iftarlık ikramında bulunuyoruz. 200 haneye düzenli destek sağlıyoruz. Yemekleri ihtiyaç sahiplerimize ve desteklenmesi gereken büyüklerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Huzur ve sağlık içinde bayrama ulaşmayı nasip etsin."

Özdoğan, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, belediyenin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen desteklerin, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti.