Haberler

Hacılar Belediyesi'nden Ekim Ayı Meclis Toplantısı

Hacılar Belediyesi'nden Ekim Ayı Meclis Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede devam eden altyapı ve üstyapı projeleri hakkında bilgi vererek, kentsel dönüşüm çalışmalarının ilerlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca toplantıda Filistin'deki insanlık dramı da gündeme getirildi.

Hacılar Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis gündeminde yer alan 9 madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, Hacılar genelinde yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğüne değinerek, ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini ifade etti.

Günlük yaşamı kolaylaştıran ve geleceğe değer katacak projelerle ilçeyi yaşanabilir hale getirdiklerini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu ay sonuna kadar hem Kayseri Caddesi'nde hem de TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan 552 konutun altyapı ve üstyapı işlemlerinde sona gelmiş olacağız. Kıştan önce de gerek kentsel dönüşüm konutlarımız gerekse TOKİ konutlarında vatandaşlarımız yuvalarına kavuşacak. Kentsel dönüşüm projemizin üçüncü etap konutlarının kura ve güncel işlemleri de bu ayın gündeminde yer alıyor."

Özdoğan, Filistin'de süregelen insanlık dramını meclis gündemine taşıyarak, İsrail'i kınadıklarını ve barışın en kısa zamanda tesis edilmesini umut ettiklerini belirtti.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu

Erdoğan'dan Azerbaycan'daki zirveye damga vuran Suriye mesajı
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.