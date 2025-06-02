Hacılar Belediyesi Kurtban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi adına belediye ekiplerinin bayram süresince görev başında olacağını belirtti.

Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ilçede sorunsuz bir bayram yaşanması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kurban kesim alanlarımızı hijyenik şartlara uygun hale getirdik ve gerekli düzenlemeleri tamamladık. Kurban kesim işlemlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için hazırlanan kesim alanlarında temizlik, dezenfeksiyon ve fiziki düzenlemeler yapıldı. Ayrıca bayram öncesinde mezar ziyaretlerini yapmak isteyen vatandaşlar için ilçe mezarlığında çevre düzenleme ve bakım çalışmaları da tamamlandı."

Özdoğan, ilçe bayramlaşma programının ise arife günü saat 15.00'te Hacılar Kafe Restoran'da düzenleneceğini ifade etti.