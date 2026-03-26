Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan kayak sporcularını ağırladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, HADAK yönetimi ve sporcularıyla bir araya geldi. Özdoğan, kulübün başarılarına dair memnuniyetini dile getirerek, sporcuların madalya kazanmasının önemine vurgu yaptı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Spor Kulübü (HADAK) yönetici ile sporcularını ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, HADAK yönetim kurulu üyesi Yusuf Hakan Özdemir, antrenörler Gülay Bölükbaşı ve Ahmet Duran ile kulüp sporcuları, Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti.

Bölükbaşı, Özdoğan'a kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, sporcuların ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını belirtti.

Gerek Kayseri'de gerekse ülkenin farklı illerinde düzenlenen yarışmalarda 27 sporcunun madalya kazanmasının kulüp adına son derece kıymetli olduğunu ifade eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye liginde 5 sporcumuzun yer alması ve 3'ünün milli sporcu olarak ülkemizi temsil etmesi bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Demek ki ilgi gösterildiğinde, emek verildiğinde ve gençlerimize güzel bir ortam sunulduğunda başarı kaçınılmaz oluyor. Kayak sezonunu başarıyla tamamladık. Şimdi dağcılık faaliyetlerinde, zirvelerde, kamplarda ve antrenmanlarda yine kulübümüzün aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini biliyorum. HADAK, milli ve manevi değerlerine bağlı yapısıyla da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu başarıların artarak devam edeceğine olan inancım tamdır."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

Korkulan oldu! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı
Merih Demiral'dan bomba 'Ölürüm Türkiyem' performansı

Yıldız isimden bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım