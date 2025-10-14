Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Ekrem Görçeker ile Projeleri Görüştü

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ekrem Görçeker, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, ziyarette belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve ilçeye kazandırılacak yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, Hacılar'a değer katacak projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdoğan, şunları kaydetti:

"Teşkilatlarımızla, kurumlarımızla, hemşehrilerimizle omuz omuza çalışarak ilçemize katkı sunmaya, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Kıymetli misafirlerimizin ziyaretleri, gayretimizi güçlendiren destekleri ve yakın ilgileri bizler için çok kıymetli. Birlikte Hacılar'ı daha ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz."

Ziyarete, Görçeker ve Özdoğan'ın yanı sıra, AK Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Canleblebici, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman, İl Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özuzun ve teşkilat mensupları katıldı.