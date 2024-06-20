Hacılar Belediye Başkanı, Kurban Bayramı'nda çalışan personele teşekkür etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı'nda mesai yapan temizlik, fen işleri ve park bahçeler personeliyle yemekte bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı'nda mesai yaparak, vatandaşların sorun yaşamaması için çalışmalar yapan personele teşekkür etti.

Ekip olarak çalıştıklarını anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Arife gününün yoğunluğundan bayramın son akşamı geç saatlere kadar ciddi bir çalışma sergilendi. Yaklaşık 500 ton atığın transfer istasyonundan büyük istasyonlara gönderimi sağlandı. Bu sayede geri dönüşüm çalışmalarına katkıda bulunarak ilçemizi pırıl pırıl hale getirdiniz ve herhangi bir sorun yaşanmaması bizi çok mutlu etti. Gönülden çalışmak, isteyerek ve severek iş yapmak çok önemliydi ve bunu başardık."